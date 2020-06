Coronavirus: "Non voglio restare a casa", denunciato 68enne

Afp

"Non voglio restare a casa". Ha detto così ai carabinieri che lo hanno fermato durante uno dei controlli disposti per verificare il rispetto delle disposizioni per l'emergenza coronavirus. E’ successo ad Atina, nel Frusinate dove i militari dell’Arma hanno fermato l’uomo, un 68enne, mentre era alla guida della sua auto. Quando i militari gli hanno chiesto il motivo per cui si trovava fuori casa lui ha detto che “stava facendo un giro in macchina in quanto si rifiutava di restare in casa”.

Nell’ambito degli stessi controlli, i carabinieri hanno denunciato a Cassino due persone. Il primo è un 67enne residente nella provincia di Napoli, disoccupato, trovato in strada alle 06.40 senza un giustificato motivo. Il secondo è un 21enne (già gravato da vicende penali per riciclaggio), residente a Cervaro, trovato nel centro di Cassino alle 11.30 a bordo di un’auto con la targa di prova tenuta all’interno del veicolo e non esposta. Oltre alla denuncia, quindi, è stato anche sanzionato.