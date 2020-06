Coronavirus, positivo giornalista Tgr Rai Puglia

Fotolia

"E' stato riscontrato un caso di positività fra i giornalisti della Tgr Puglia. Per questo motivo a causa della quarantena di tutti i tecnici della sede di Bari la rubrica Buongiorno Regione questa mattina non è andata in onda". Ne dà notizia la stessa Testata Giornalista Regionale della Rai.

"Fra le persone messe in quarantena - spiega la nota della Tgr - c'è anche il caporedattore Giancarlo Fiume che da ieri sera si sta adoperando attivamente per garantire almeno la messa in onda del TG delle ore 14. L'appuntamento informativo sarà trasmesso dalla prefettura di Bari con un mezzo esterno e grazie al contributo di tutti i giornalisti non in quarantena. La Direzione è vicina a tutti i colleghi della Tgr Puglia e li ringrazia per quello che stanno facendo in condizioni di oggettiva difficoltà e attende ulteriori indicazioni dall'azienda sanitaria competente. Nel frattempo la sede Rai di Bari è stata completamente sanificata e resa nuovamente disponibile".