Coronavirus, Ricciardi: "Contagi cresceranno al centro-sud"

Fotogramma

"E' una guerra di trincea questa, una guerra lunga. Non è una guerra che si vince con un lampo o con un'azione veloce". Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consigliere del governo, parla così dell'emergenza coronavirus in corso in Italia e nel mondo. Intervistato a Piazzapulita, su La7, Ricciardi spiega: "Non ci dobbiamo far condizionare da questa crescita, che ci sarà ancora questa settimana e in quella successiva. E in quella probabilmente vedremo un aumento importante nel centro-sud. Perché quello che è successo - spiega ancora - è un movimento inconsulto di persone chi si sono spostate dal nord al sud, oltre a una totale sottovalutazione: abbiamo visto scene a Roma, a Napoli di accalcamento, di giovani che brindavano e stavano tutti insieme. Oggi questo non c'è più, fortunatamente, perché la maggioranza delle persone l'ha capito".