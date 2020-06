flashmob alla finestra, Italia canta l'Inno di Mameli

L'inno di Mameli risuona dalle case italiane nell'emergenza coronavirus. E su Twitter si moltiplicano i video che mostrano l'adesione al flashmob organizzato alle 18, a Roma e non solo.



E intanto sulle chat si fissano gli appuntamenti per domani: "ore 12:00 - Tutti alle finestre per un lungo APPLAUSO di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli Ospedali e di incoraggiamento a noi. Un gesto semplice per unire le nostre mani", si legge in uno dei tanti messaggi che circolano.













L'inno d'Italia nelle strade deserte di #Roma #flashmob nell'epoca del #coronavirus siamo davvero un grande Paese e lo sappiamo dimostrare anche nei momenti più complicati! Daje avanti tutta pic.twitter.com/Qtt12eAtY5 — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) March 13, 2020































Qui Lecce. Impossibile descrivere l'orgoglio, la voglia di risorgere mentre il sole tramonta.

Grazie ragazzi. #flashmob pic.twitter.com/hcrYjQESk8 — cerealsoup (@cerealsoup) March 13, 2020