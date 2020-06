Fotogramma

Sfiorano i 2 mila in Veneto i casi positivi al coronavirus. Alle 17 sono 1994, 57 in più rispetto alla rilevazione di questa mattina. 596 i ricoverati, 125 i pazienti in terapia intensiva, 118 i dimessi. 60 i decessi, 5 in più rispetto a questa mattina.