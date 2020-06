Coronavirus, Burioni: "Siamo sulla strada giusta"

(Fotogramma)

"Ci sono segnali interessanti che devono farci capire che siamo sulla strada giusta. In alcune zone i contagi sono arrivati a zero: il virus non si trasmette da solo. Dobbiamo guadagnare tempo per consentire alle terapie intensive di avere più letti". Sono le parole del virologo Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa. "Tutto il mondo scientifico è al lavoro per trovare una cura, dobbiamo guadagnare tempo. Tutto quello che noi vediamo è ritardato di circa dieci giorni, i comportamenti virtuosi di oggi lì vedremo tra 10-15 giorni. Però dobbiamo avere fiducia".