Coronavirus, al Colosseo si canta 'Il cielo è sempre più blu'

Ancora musica dai balconi delle case degli italiani per esorcizzare la paura legata all'emergenza Coronavirus. Sta diventando una tradizione l'appuntamento pomeridiano che unisce i cittadini di tutto il Paese, costretti a restare chiusi in casa per evitare la diffusione del Covid-19. In zona Colosseo a Roma la gente affacciata ai balconi oggi ha cantato e ballato sulle note de "Il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano. E sullo sfondo, si sente gridare: "Daje Roma".