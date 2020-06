Coronavirus, oltre 20mila denunciati in 4 giorni

Fotogramma

Oltre 20mila denunciati in quattro giorni per inosservanza delle misure di contenimento introdotte dal governo. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale e relativi a questi primi giorni dall'entrata in vigore del Dpcm. Complessivamente sono state 550.589 le persone controllate e 20.003 quelle denunciate ex art. 650. Meno di 500 invece (493) i denunciati per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale. Quanto agli esercizi commerciali, sono stati 253.837 quelli controllati e 982 i titolari denunciati.