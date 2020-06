Coronavirus, infermieri: "In Lazio e Campania distribuite mascherine non idonee"

(Fotogramma)

"Le ultime segnalazioni arrivano da Lazio e Campania, dove sono state distribuite mascherine che non hanno i requisiti per essere impiegate in modo professionale, il modello 'Swiffer' per intenderci, che nulla ha a che vedere con le filtranti Ffp3 e Ffp2 indicate dai protocolli anticontaminazione". Lo riferisce il presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, Antonio De Palma, che ha inviato una richiesta al ministro della Salute e al presidente del Consiglio dei ministri di essere convocato urgentemente.

"Mi chiedo cosa potrebbe accadere - prosegue De Palma - se anche al centro-sud si raggiungesse un livello di utilizzo delle strutture ospedaliere come quello della Lombardia". Non solo. "C'è anche chi segnala che, a fronte delle carenze denunciate dagli infermieri, vi sarebbero alcuni dirigenti dotati di mascherine regolamentari e idonee. Non possiamo crederci. Forse la vita di un infermiere vale meno di quella di un dirigente? Non siamo più disposti ad aspettare oltre. Per continuare a fare il nostro lavoro abbiamo il sacrosanto diritto di farlo in sicurezza".