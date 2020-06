Coronavirus, operativo a Roma il Covid 2 Hospital alla Columbus

(Foto dal sito del Gemelli)

"Sta arrivando la prima ambulanza che trasferisce il primo paziente di terapia intensiva dal Gemelli. Oggi apriamo 21 letti di terapia intensiva e 32 di malattie infettive e pneumologia, arriveremo a 35 e 75 molto rapidamente, nel giro di 10 giorni". Così Andrea Cambieri, direttore sanitario del Policlinico Universitario Fondazione Irccs Agostino Gemelli di Roma, ai microfoni di 'Buongiorno Regione Lazio', parla dell'apertura oggi del nuovo Columbus Covid Hospital 2 già operativo. "E' una risposta straordinaria da parte del nostro personale, c'è tanta solidarietà intorno, ringraziamo Eni per una donazione importante, ma anche tutta la società civile", aggiunge.

"In una settimana è stato aperto un ospedale per accogliere malati di Coronavirus. Ringrazio il Policlinico Gemelli per la grande impresa al servizio dei cittadini", scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi, su Twitter.

"Attivo da oggi il Covid2 Hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni. Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus. Ora avanti in tempi rapidi con l'apertura del Covid3 e Covid4 Hospital", è il post su Facebook del governatore del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

"Viene garantita la dotazione di presidi di prevenzione e di tutela individuale nelle aree che seguono i pazienti Covid. Chi segue questi malati è garantito da ogni tipo di rischio", fa sapere Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, ospite a 'Tutto Salute' su Rai 3. "In tempi molto brevi - ha ricordato - abbiamo deciso di riconvertire questo presidio contiguo al Gemelli e ben conosciuto dai romani, che svolgeva attività generalista, complementare al policlinico. Abbiamo deciso di svuotarlo, ricollocando i pazienti, aumentando i posti letto di terapia intensiva, altri di degenza, destinando l'intero plesso a trattare questo tipo di pazienti. Ha aperto oggi e da oggi attiveremo a regime 59 posti letto di terapia intensiva e 75 di degenza ordinaria", ha concluso.