Coronavirus, a che punto è il farmaco anti-artrite

(Afp)

C'è stata un po' di confusione, ma "confermo che non è ancora partita la sperimentazione del farmaco anti-artrite tocilizumab contro la polmonite interstiziale da Covid-19: siamo in attesa del via libera dell'Agenzia italiana del farmaco". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, che sta utilizzando questo farmaco anti-artrite reumatoide off label contro Covid-19.

"Sono stati 11 finora i pazienti con Covid-19 trattati a Napoli con il farmaco anti-artrite tocilizumab - ricorda l'oncologo - In base ai risultati che stiamo registrando permane un cauto ottimismo, e siamo in attesa delle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che sta facendo un lavoro eccezionale in tempi rapidissimi per la sperimentazione".