Coronavirus, famiglia Agnelli dona 10 milioni per emergenza

Anche la famiglia Agnelli, insieme alle sue società, scende in campo a sostegno di chi è impegnato nell'emergenza Coronavirus.

In particolare, la famiglia Agnelli ha disposto un contributo di 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza a livello nazionale e de La Stampa - Specchio dei Tempi, Fondazione impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte.