Coronavirus, oltre 2500 morti in Italia

"Registriamo 345 deceduti, in totale sono 2503. Registriamo 192 guariti, il totale è 2941. Ci sono altri 2.989 positivi, il numero complessivo è 26062. 11.108 in isolamento, 2060 in terapia intensiva". Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, secondo il quale "è prematuro fare previsioni sulla diffusione del coronavirus al Sud Italia". Per il commissario "il dato di oggi è nel trend, la prossima settima avremo un riscontro sui risultati delle misure prese per il contenimento".

"Molte aziende si sono rese disponibili a produrre mascherine e anche grazie al dl approvato dal governo avverrà presto'', ha sottolineato quindi Borrelli, rispondendo sulle tempistiche per la produzione delle prime mascherine di fattura italiana.

Ad oggi, quindi, in Italia sono stati 31506 i casi totali. E' quanto emerge dal monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, presso la cui sede proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative.

I DATI REGIONE PER REGIONE - Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12095 in Lombardia, 3404 in Emilia-Romagna, 2488 in Veneto, 1302 nelle Marche, 1764 in Piemonte, 1.024 in Toscana, 661 in Liguria, 550 nel Lazio, 423 in Campania, 347 in Friuli Venezia Giulia, 368 nella Provincia autonoma di Trento, 282 nella Provincia autonoma di Bolzano, 320 in Puglia, 226 in Sicilia, 192 in Umbria, 216 in Abruzzo, 112 in Calabria, 115 in Sardegna, 134 in Valle d’Aosta, 19 in Molise e 20 in Basilicata.

Sono 2941 le persone guarite. I deceduti sono 2503, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.