Coronavirus, Ordini medici: "Test a tutti gli operatori"

(Foto Afp)

"Bisogna fare i tamponi per il coronavirus a tutti gli operatori sanitari: chi lavora e assiste gli altri, non può essere portatore inconsapevole del virus. E servono i dispositivi per proteggere i sanitari, queste benedette mascherine ancora non si trovano. Senza tutto questo, è quasi inutile il gran lavoro e il sacrificio che si sta facendo". Lo ribadisce il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anell.

"Se gli operatori non sono protetti - aggiunge Anelli all'Adnkronos Salute - succede quello che sta succedendo nel Nord, ma anche nel resto d'Italia ormai. E' incredibile, non sappiamo più che fare per avere questi strumenti protettivi. Senza questa tutela, è diventato troppo rischioso" lavorare, per gli operatori in prima linea, ma anche per i pazienti. "Chiediamo che si facciano i test a tutti gli operatori sanitari, anche asintomatici, per tutelare tutti".