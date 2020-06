Coronavirus, paziente 1 Piemonte guarito ma tampone è positivo

Afp

E' a casa da alcuni giorni ma non può ancora tornare alla vita normale il primo contagiato in Piemonte. L’ultimo tampone a cui è stato sottoposto il paziente uno e che nel caso di esito negativo gli avrebbe permesso il completo ritorno alla vita collettiva ha dato esito positivo, per questo dovrà sottoporsi ad altri tamponi prima di tornare alla vita di prima insieme alla famiglia. I sanitari dell’Amedeo di Savoia che lo hanno avuto in cura fanno, però, sapere che molte infezioni virali hanno questo comportamento, che si tratta di un fenomeno biologico non inconsueto e che il paziente resta, comunque, guarito.