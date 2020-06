Coronavirus, in Piemonte i morti salgono a 144

(Fotogramma)

Solo nelle ultime ore sono stati registrati 11 nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del ‘Coronavirus Covid-19’ comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 1 in provincia di Alessandria, 9 in provincia di Biella e 1 in provincia di Torino. Il totale complessivo è ora di 144 deceduti: 56 ad Alessandria, 5 ad Asti, 20 a Biella, 7 a Cuneo, 14 a Novara, 25 a Torino, 10 a Vercelli, 6 nel Verbano-Cusio-Ossola, 1 residente fuori regione ma deceduto in Piemonte. Il 69% dei morti sono uomini il 31% donne. L’età media è di 80 anni.

Sono 2.063 le persone finora risultate positive al ‘Coronavirus Covid-19’ in Piemonte, di cui 342 in provincia di Alessandria, 93 in provincia di Asti, 96 in provincia di Biella, 134 in provincia di Cuneo, 159 in provincia di Novara, 904 in provincia di Torino, 113 in provincia di Vercelli, 76 nel Verbano-Cusio-Ossola, 46 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 226. I tamponi finora eseguiti sono 6.872, di cui 4.499 risultati negativi. Lo comunica la Regione Piemonte.

La Regione Piemonte estenderà l’esecuzione dei tamponi per testare la positività al Covid-19 a tutti gli operatori sanitari anche se asintomatici. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso di una video conferenza per presentare il nuovo commissario straordinario all'emergenza, Vincenzo Coccolo. "Abbiamo la necessità di tutelarli perché tutelando loro tuteliamo tutti ma è anche un gesto di riconoscenza e gratitudine", ha detto Cirio aggiungendo che l'intenzione "è di partire per gradi, da chi è più esposto". Sia Cirio, sia l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, hanno escluso che il Piemonte possa seguire l'esempio di altre regioni sottoponendo a tampone anche un numero elevato di popolazione.