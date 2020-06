Coronavirus, Roma: positivo dirigente Fatebenefratelli Isola Tiberina

(Fotogramma)

Il direttore amministrativo dell'ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina di Roma è risultato positivo al coronavirus e trasferito all'Inmi Spallanzani. Lo riferiscono all'Adnkronos Salute fonti ospedaliere che precisano: "Il caso non ha minimamente intaccato la funzionalità della struttura, una volta riscontrata la positività è scattato l'isolamento e poi il trasferimento allo Spallanzani".

L'ospedale "è in costante aggiornamento con la Asl competente e sta già provvedendo al suo interno ad un’azione di identificazione dei contatti da sottoporre a sorveglianza attiva. La persona in questione è una risorsa impiegata nell’amministrazione dell’ospedale, in sede distaccata rispetto ad ambulatori e reparti. Nell’ambiente di lavoro si è già proceduto quindi ad una adeguata ed estesa operazione di sanificazione", sottolinea una nota del Fatebenefratelli sull'Isola Tiberina. La struttura richiama inoltre "ogni singolo al rispetto delle procedure formalizzate ricordando che, in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico di famiglia, il numero verde regionale (800118800) o il 112".