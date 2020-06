Coronavirus, Sallusti: "Passeggiata Salvini? Anche il Papa l'ha fatta"

(Fotogramma)

"La passeggiata di Salvini? Più o meno la stessa buccia di banana su cui è scivolato il Papa che è andato a passeggiare a Roma nella stessa zona in cui è andato Salvini. Anche Conte l'altro giorno era fuori in attesa di entrare in un negozio". Alessandro Sallusti risponde così, a Otto e Mezzo, alla domanda sull'uscita domenicale di Matteo Salvini, andato a fare la spesa in centro a Roma con la compagna.

"Non è vero che i sovranisti sono tutti cattivi e dall'altra parte sono tutti buoni. Basta vedere come si sono mossi i nazionalisti e antieuropeisti Trump e Johnson da una parte e con quanta incertezza e indecisioni si siano mosso Macron e l'Europa dall'altra. Non è che i buoni e bravi stanno da una parte e i cattivi dall'altra", aggiunge.