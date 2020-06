Coronavirus, Viminale: "Ieri quasi 8mila denunciati"

(Foto Fotogramma)

Intensificati su disposizione del Viminale i controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio del Covid 19 varate dal governo. Sono 8mila le persone denunciate dalle forze dell'ordine. In particolare sono 7.890 le persone e 217 i titolari di esercizi commerciali denunciati. L'altroieri le denunce erano state 7.120 per le persone e 120 per gli esercenti.

Secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Interno, ieri sono state sottoposte a verifica 172.720 persone (circa 58mila in più dell'altroieri) e 97.551 negozi (oltre 33mila in più dell'altroieri).