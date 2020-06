"Ho 29 anni e combatto contro il virus", il post di Mattia dall'ospedale

(Fotogramma9

"Ciao a tutti sono Mattia un ragazzo di 29 anni si avete letto bene.. 29 anni perché sta m... di virus prende anche i giovani e a sto giro ha deciso di rompere le palle a me.. non è una semplice influenza non ascoltate ciò che dicono in tv... str.....". Mattia, 29enne di Roma, è in ospedale dopo aver contratto l'infezione da coronavirus. Il giovane, sulla sua pagina Facebook, pubblica post e foto dal letto di ospedale.

"Questa m.... ti uccide dentro.. la terapia non è semplice... per favore rimanete in casa non dovete fare le olimpiadi risparmiatevi la corsetta fatelo per i vostri cari.. siate responsabili.. i supermercati non finiscono le scorte non siamo in guerra SVEJA!", scrive ancora. "Mentre voi decidete che pizza ordinare e che serie vedere io devo sta a combatte con medicinali pesanti .. decide quale vena famme martorià", aggiunge. "Datemi retta, non lo auguro al peggior nemico quello che sto passando io.. siate responsabili e un minimo piu altruisti!", conclude.