Coronavirus, nel Lazio casi in aumento: 117 positivi e 5 decessi"

"Oggi registriamo un dato di 117 casi di positività e 5 decessi, ma aumentano anche i guariti che arrivano a 42". Lo evidenzia in una nota l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Escono oggi dalla sorveglianza in 2.699 ovvero hanno terminato la quarantena.

"Il sistema sanitario sta lavorando a pieno regime e entro 10 giorni il numero delle terapie intensive Covid-19 nella Regione Lazio salirà a 278".

"E’ disponibile da questa mattina la nuova 'app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale, che permetterà un rapido e immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare. L’Università Campus Bio-Medico ha messo a disposizione del Sistema sanitario regionale un sistema di diagnosi precoce grazie all’intelligenza artificiale", conclude l'assessore.