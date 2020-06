Coronavirus, Fontana: "Tutti a casa o chiediamo altre misure"

Foto Fotogramma

"Tutti i giorni faccio questo appello: amici, lo sto dicendo in modo educato ma tra poco bisognerà cambiare il tono, se non lo capite con le buone: non dovete uscire, dovete stare in casa". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, facendo il punto sull'emergenza Coronavirus in una diretta Facebook.

"Purtroppo - ha sottolineato il governatore lombardo - i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere saranno alti e tra poco non saremo in grado di dare una risposta a chi si ammala. Vi stiamo chiedendo un sacrificio per salvare le vite umane. Forse non lo avete ancora capito ma ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri. Se si dovesse andare avanti" con comportamenti errati "chiederemo al governo di emanare provvedimenti ancora più rigorosi".

Fontana ha inoltre lanciato un "appello accorato a tutti i medici e infermieri andati in pensione negli ultimi due anni, a quelli che svolgono la loro attività in strutture private, agli specialisti in rianimazione del pronto soccorso: mettetevi a disposizione del nostro sistema per darci una mano in questi giorni".