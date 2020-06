Coronavirus, Gallera: "40% delle persone continua a muoversi"

(Fotogramma)

"Risulta che il 40% delle persone continua a muoversi, in parte per necessità lavorative e in parte per altri motivi. E' un dato statistico che in forma totalmente anonima ci è stato messo a disposizione dalle compagnie telefoniche. Non c'è nessun Grande Fratello". E' un passaggio dell'intervento di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, a Agorà.

"Bisogna fare in modo che in metropolitana circolino meno persone, si deve fare come nei supermercati in cui si entra a scaglioni e a distanza. Le persone arriveranno al lavoro in ritardo, pazienza", aggiunge.