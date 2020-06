Coronavirus Marche, 91 morti e oltre 1500 contagiati

Foto AFP

Sono attualmente 757 le perone ricoverate in strutture sanitarie marchigiane, 119 in terapia intensiva, 580 in altri reparti e 58 in area post critica, a causa dell'emergenza coronavirus. I positivi, secondo l'aggiornamento del Gores Marche, in isolamento domiciliare sono 719, i pazienti dimessi sono 39 e quelli deceduti 91.

Nella regione finora si sono registrati 1.567 casi positivi. In provincia di Pesaro Urbino stanno raggiungendo quota mille (910), ad Ancona 403 casi, seguita da Macerata (160), Fermo (25) e Ascoli Piceno (23). Sono invece risultati negativi in tutto 2.542 test. Tra non positivi, ce ne sono 4.408 in isolamento domiciliare (648 con sintomi e 3.670 asintomatici) tra cui 486 operatori sanitari.

Il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva è a Marche Nord (32); seguono Ancona (29), Civitanova Marche e Inrca Ancona (9 ciascuna). Nei reparti semi-intensivi ci sono 145 persone; 58 degenti post critici.