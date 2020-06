Coronavirus, 83 morti in Liguria

(Fotogramma)

Sono 809 le persone positive in Liguria, 79 in più di ieri. E il numero complessivo fornito in serata dalla task force sanitaria ligure sull'emergenza coronavirus nel bollettino di aggiornamento quotidiano. Degli 809 positivi sono 502 (101 in più di ieri) gli ospedalizzati, di cui 100 in terapia intensiva (15 in più di ieri). I decessi totali registrati in Liguria dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 83 in totale.