Coronavirus, 113 morti in Veneto

In Veneto i casi positivi sono saliti questa sera a 3384, 170 in più rispetto alla rilevazione di questa mattina alle 8; 9419 le persone in isolamento domiciliare; 691 i pazienti ricoverati negli ospedali (45 in più), 201 in terapia intensiva; 189 i guariti dimessi, 113 i decessi, 24 in più rispetto a questa mattina. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto a proposito dell'emergenza coronavirus.