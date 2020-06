Coronavirus, a Napoli medici si danno malati: lo sfogo di Ricciardi

Fotogramma

"Come sempre nelle circostanze drammatiche emergono gli eroismi e le vigliaccherie dei singoli, fortunatamente sono decisamente di più i primi". Così in un tweet Walter Ricciardi, consulente per l'emergenza coronavirus del ministero della Salute, commenta la notizia di 249 operatori sanitari (tra cui molti medici) dell'ospedale Cardarelli di Napoli che sono in malattia. "Si nascondono dietro un certificato medico fasullo lasciando i colleghi da soli a lavorare", ha denunciato da Ciro Mauro, direttore del dipartimento Emergenze dell'azienda ospedaliera Cardarelli, su Facebook, poi ripreso da 'Il Fatto Quotidiano'.