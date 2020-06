Coronavirus, positivo assistente rubrica Tg3

Fotogramma /Ipa

E' stato trovato positivo al coronavirus un assistente che lavora in una rubrica del Tg3. La Rai ha subito attivato tutte le procedure di sicurezza previste, compresa la sanificazione della palazzina che a Saxa Rubra ospita il Tg3. Per questo l'edizione delle 14.20 oggi va in onda dalla redazione di Milano.