Un codice per ritirare farmaci, non serve ricetta del medico

(Fotogramma)

"Ho firmato un'ordinanza di Protezione Civile che consente la dematerializzazione delle ricette mediche, con l'attribuzione di un codice per cui i cittadini non dovranno più recarsi dai medici di base per la prescrizione dei farmaci. Avranno un codice che indicheranno in farmacia per ritirare i farmaci". Sono le parole di Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus.