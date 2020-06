Coronavirus, D'Amato: "Oggi nel Lazio 99 casi e 6 decessi"

"Oggi registriamo un dato ancora costante con 99 casi di positività e 6 decessi". Lo afferma l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"Siamo in guerra e stiamo combattendo. Abbiamo messo in campo 5 Covid Hospital per un totale di mille posti solo su Roma. L'andamento del trend nella nostra Regione è inferiore al 20%, ma nei prossimi giornici aspettiamo un lieve incremento", ha aggiunto.