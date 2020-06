Coronavirus Campania, 698 positivi e 17 morti

(Afp)

Nuovo aggiornamento dell'Unità di crisi della Regione Campania, che alle ore 18 di oggi fissa a 698 il numero totale di positivi al coronavirus. Nella giornata di oggi sono stati esaminati 281 tamponi, dei quali 57 risultati positivi. Nel centro di riferimento dell'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 142 tamponi, di cui 27 positivi; al Ruggi d'Aragona di Salerno sono stati esaminati 66 tamponi, di cui 19 risultati positivi. Come per gli altri tamponi fino ad oggi esaminati, anche per questi 46 tamponi si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto superiore di sanità. Alle ore 16 di oggi erano 17 i deceduti in Campania, secondo quanto comunicato dall'Unità di crisi della Regione Campania.