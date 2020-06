Fotogramma

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti questa mattina a 3484, 100 in più rispetto a ieri; 10124 le persone in isolamento domiciliare; 771 i ricoverati negli ospedali; 209 in terapia intensiva; 115 i decessi, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 200 i guariti dimessi. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.

.