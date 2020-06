Coronavirus, coppia cinese lascia Spallanzani: "Grazie Italia, vi vogliamo bene"

Foto Fotogramma

Di Francesco Maggi

Un pianto liberatorio reciproco e la gioia di poter abbracciare chi li ha salvati, ringraziandoli in inglese: "Ci avete salvato la vita. Vi vogliamo bene, vogliamo bene a questo ospedale e all’Italia". Così la coppia cinese da 50 giorni ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma, e guarita da Covid-19 già da diverse settimane, ha salutato i medici e la direzione dell’ospedale commuovendo molti visi. Ora sarà trasferita all’ospedale San Filippo Neri per il proseguimento della fase di riabilitazione della signora, il marito invece sta molto bene.

"Quando la signora ha detto vedendomi e piangendo ‘I love you, I love this hospital, I love Italy‘ mi è scoppiato il cuore ho pianto come un bambino. Mi ripaga di tutto il lavoro", sottolinea all’Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. Per la coppia finisce un incubo, erano infatti arrivati in ospedale in condizioni disperate e oggi possono finalmente uscire e proseguire il loro recupero prima di tornare in Cina.