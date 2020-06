Coronavirus, 130 decessi in Veneto

(Foto Afp)

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi pomeriggio a 3751 , 267 casi in più rispetto alla rilevazione di questa mattina alle 8, 10124 le persone in isolamento domiciliare, 805 i ricoverati negli ospedali, 224 quelli in terapia intensiva, 130 i decessi, 15 in più rispetto a questa mattina, 221 i guariti dimessi.