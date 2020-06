(Foto Afp)

"Molti ospedali non hanno più posti disponibili, la situazione è questa in molti presidi". Lo spiega l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera nella conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza sanitaria legata al coronavirus. In Lombardia ci sono oltre 2mila morti ( 2168, in aumento di 209 rispetto a ieri).