Coronavirus, Gallera: "Ospedale da campo a Bergamo? Quando ci sarà personale"

"Sull'ospedale da campo di Bergamo non c'è alcun cambio di programma, è pronto ma lo montiamo quando abbiamo il personale". Così l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera ad Agorà su Rai 3. "Due giorni fa abbiamo avuto comunicazione dell'arrivo di circa 300 medici e infermieri cinesi - ha aggiunto Gallera ad Agorà -, oggi abbiamo a Milano il capo della Croce Rossa cinese che ci deve dare indicazioni. Se questo personale arriva tra quattro giorni l'ospedale apre tra quattro giorni, se arriva tra sei... Mi spiace, io vorrei fosse aperto da domani, ma senza personale non siamo in grado di gestirlo".

"Con il nostro personale siamo arrivati al limite, se arriva personale da altre Regioni è una priorità inviarlo all'ospedale in Fiera che stiamo facendo, e a Bergamo e a Crema dove stiamo pensando di collocare altre strutture da campo. Sono arrivati gli americani a Cremona, dovrebbe essere una brigata di medici e infermieri cubani molto esperti e poi i cinesi. Siamo aperti a chiunque voglia darci una mano", ha aggiunto.

Poi la nota dell'assessore: "L'area di Bergamo sta attraversando un momento di grande pressione e per questo stiamo sostenendo con tutte le nostre forze le strutture sanitarie coinvolte". "Basti pensare - riferisce la nota - che negli ultimi 3 giorni, grazie al lavoro straordinario dell'unità di crisi, abbiamo trasferito 47 pazienti dagli ospedali della Bergamasca in altre strutture lombarde. Di questi, solo nella giornata di ieri siamo riusciti a trasportare 20 pazienti su un totale di 38 a livello regionale (più del 50%)".

"E' forte anche l'impegno sul fronte del reperimento del personale", evidenzia Gallera: "In poco tempo abbiamo inviato al Papa Giovanni XXIII 24 medici e un farmacista e l'ospedale stesso ne ha potuti reclutare altri 12, di cui 7 specializzandi, e un farmacista. A questi si aggiungono 27 medici e 4 infermieri militari. A Seriate invece abbiamo inviato 12 professionisti e altri 7 ne sono stati reclutati dall'Asst di riferimento".