Coronavirus, Galli: "Ha avuto un mese per girare indisturbato"

"Questa storia durerà ancora in modo significativo, non saranno tempi brevissimi. Dubito che vedremo il picco domenica. Anche perché, cosa significa il picco? Il picco si verifica in una zona. E nelle altre città?". Sono le parole del professor Massimo Galli, ospite di Dritto e Rovescio. "Dobbiamo beccarci ancora tutta l'onda lunga delle infezioni avvenute prima dell'introduzione delle misure restrittive. Il virus ha potuto aggirarsi indisturbato per quasi un mese, circa dal 25 gennaio. Da qui in poi è estremamente importante avere la possibilità di circoscrivere. Far stare la gente a casa è il primo provvedimento. In Lombardia abbiamo messo letti ovunque, siamo al limite", aggiunge.