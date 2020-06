Coronavirus, quasi 9000 denunciati

Fotogramma

Oltre duecentomila persone sono state controllate ieri nell'ambito del monitoraggio sul rispetto delle misure di contenimento per il Coronavirus. In particolare, secondo i dati forniti dal Viminale, sono state 200.514 le persone controllate, delle quali 8.297 denunciate per inosservanza dei precetti dell'autorità e 200 per false dichiarazioni. Sono stati invece 116.712 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo: 29 sono stati sospesi, mentre 195 titolari sono stati denunciati.