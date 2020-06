Coronavirus, sindaco Fondi: "Comune chiude per prudenza"

Foto Fotogramma

Di Silvia Mancinelli

"A Fondi oggi abbiamo cinquanta casi positivi su un totale di 40mila abitanti. La decisione di chiudere il Comune è stata presa per prudenza, pensando e sapendo, anche dall'esperienza delle ex zone rosse del Nord Italia, che una chiusura totale delle entrate e delle uscite è una sicurezza in più per fermare il disagio". Così, all'Adnkronos, Beniamino Maschietto, sindaco da nemmeno un mese del comune in provincia di Latina che ad oggi ha registrato 50 casi positivi: un numero che fa riflettere soprattutto considerando che in tutto il Lazio (che conta 5,8 milioni di abitanti) sono 823.

"In un momento dove il trend è in aumento ci aspettavamo queste restrizioni da parte della Regione e le abbiamo in parte condivise perché avevamo chiesto che almeno il Mof (mercato ortofrutticolo) potesse continuare a lavorare - seppur con orari limitati - perché altrimenti l'economia dell'intera città sarebbe crollata, come già ha fatto il turismo. Almeno questo siamo riusciti ad ottenerlo - spiega il sindaco - Perché chiudere il Comune? Seguono la tematica, due più due fa quattro e quando si arriva a un livello dell'1 per mille di positività... I casi sono per lo più anziani, ora dovremmo essere bravi a isolare fin da subito i loro familiari e chi ruota intorno a loro. Certamente la chiusura servirà anche per far sì che chi sta in quarantena o chi è portatore asintomatico stia in casa, per prendere consapevolezza della responsabilità del momento, per essere più sereni, per far capire a tantissimi giovani e agli anziani, che sono stati più imprudenti, che non bisogna uscire".