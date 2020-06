Brescia, muore cassiera del supermercato

Fotogramma

Una donna di 48 anni, che lavorava come cassiera in un supermercato di Brescia, è deceduta dopo una settimana di febbre alta e sintomi equiparabili a quelli del coronavirus. La donna non si recava a lavoro da quando aveva iniziato a manifestare i sintomi. L'esercizio commerciale è stato chiuso per permettere la sanificazione.

La donna lavorava in un Simply Market. Per questo la direzione generale di Margherita Distribuzione, società che gestisce i punti vendita della rete ex Auchan, dopo essere stata informata del decesso della dipendente, ha diramato una nota nella quale sottolinea che "i responsabili del negozio hanno preferito usare tutte le cautele e hanno provveduto alla sua chiusura per un intervento ulteriore di sanificazione".

"Le ragioni del decesso della signora - si precisa - che era assente dal posto di lavoro per malattia già dalla settimana scorsa, non sono note. Il nome della signora non era inserito nell’elenco dei deceduti a causa del Coronavirus Covid 19 pubblicato in mattinata dalla autorità sanitarie di Brescia e quindi, al momento, non è possibile attribuire a questa causa il suo decesso"

Se saranno confermate cause diverse dal Coronavirus per il decesso della signora, "nelle prossime ore il punto vendita tornerà a garantire il proprio servizio alla cittadinanza".