Coronavirus, Conte chiama direttore ospedale Bergamo

Afp

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle 20.30 di stasera, ha telefonato nuovamente al direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII Maria Beatrice Stasi, per rinnovare la vicinanza del Paese a Bergamo, flagellata in queste ore dall'emergenza coronavirus, e avere notizie e aggiornamenti sulla situazione. I due si erano già sentiti telefonicamente qualche giorno fa. La dottoressa Stasi, grata della solidarietà, ha rappresentato la drammaticità della situazione: "Il nostro Pronto Soccorso ogni giorno ha un numero di accessi quasi insostenibile - ha spiegato al premier -. Servono misure drastiche, sono ancora troppe le persone che si muovono per motivi di lavoro, occorre ridurre ulteriormente le occasioni d'incontro".