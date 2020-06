Coronavirus, Gallera: "Non c'è farmaco né vaccino, evitare contagio"

Foto AFP

"Non c'è un farmaco per guarire dal Coronavirus e non c'è un vaccino quindi l'unico modo è evitare di contagiare o di essere contagiati. E' l'unica strada, dobbiamo tutti impegnarci". Così l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, che intervenendo a 'Dritto e Rovescio' su Rete 4 ha aggiunto: "è una battaglia che vinciamo se tutti insieme ci impegnamo".

"La crescita in Lombardia è costante, non scende, non si riduce e quindi forse è necessaria un’ulteriore stretta, l’avevamo già proposta 10 giorni fa, continueremo a proporla al governo", ha ribadito Gallera. Poi, sulla situazione della Lombardia: "Tra quattro o cinque giorni sarà pronto l'ospedale di Bergamo ma la vera emergenza è trovare personale qualificato. Gli spazi riusciamo anche a trovarli, fortunatamente oggi riusciamo a trovare anche i respiratori, ma quello che manca è il personale per aprire i reparti e per curare la gente".

Secondo Gallera, poi, "l’Europa sta perdendo una grande occasione di mostrare di essere un continente forte che affronta in maniera univoca anche queste tragedie".

"Ci vuole una grande solidarietà e un grande lavoro comune", invece "ognuno si chiude in se’ sembrando i bambini che tengono i giochi sotto chiave: ‘non ti do i respiratori, chiudo le frontiere' pensando e illudendosi che questa cosa non contagi tutti", ha evidenziato l'assessore lombardo.