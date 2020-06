Coronavirus, generale Tricarico: "Sì a esercito in strada"

(Fotogramma)

di Sara Di Sciullo

"La missione 'Strade Sicure' va riletta e reinterpretata alla luce del nuovo nemico, non il terrorismo che mi auguro dormiente, ma questo virus. Mai come oggi è auspicabile l'impiego delle Forze Armate per supportare altri comparti in grave sofferenza". Lo afferma all'Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, sull'impiego dell'Esercito sulle strade per l'emergenza coronavirus.

"Naturalmente lo status dei militari va un po' rivisto, va normata e regolata loro nuova condizione - prosegue il generale Tricarico - devono avere le istruzioni per poter svolgere al meglio il proprio compito e dare un contributo per fare in modo che chi gira per le strade sia in una delle condizioni previste dal dpcm". A questi militari va inoltre data la "patente di agenti di pubblica sicurezza", osserva l'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Secondo il generale Tricarico, ciò che è mancato finora è che "non è stata sottolineata a sufficienza la catastrofe dell'Europa". "Gli interessi nazionali la fanno da padrone", osserva il generale, parlando di un comportamento dell'Ue di fronte all'emergenza "inspiegabile".

Alla luce dell'emergenza e del ruolo che le Forze Armate hanno avuto secondo Tricarico non si prospetta la necessità di intervenire: "Le Forze Armate vanno bene così come sono", unico aspetto sul quale riflettere è "una riforma del servizio sanitario militare affinché, all'occorrenza, abbia professionalità più aggiornate - conclude il generale Tricarico -. I sanitari delle Forze Armate devono avere una specializzazione propria e guai a togliergliela, però, accanto a questa devono avere una professionalità pronunciata e aggiornata rispetto alle patologie comuni cosicché, all'occorrenza, siano impiegabili prontamente e al pieno delle loro potenzialità".