Coronavirus Lombardia, altri 381 morti e totale sale a 2549

Foto Fotogramma

In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 381 morti per Coronavirus. Lo ha reso noto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. E' salito quindi a 2549 il numero totale dei decessi nella Regione. Aumenta anche il numero dei contagiati: sono 22264, con 2380 positivi in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 7735, con un aumento di 348, quelle in terapia intensiva sono 1050 (44 in più). I dimessi sono 4235.

A Milano e provincia le persone risultate positive 3804 persone, in aumento di 526 rispetto a ieri. A Milano città i positivi sono 1550, conseguenza secondo Gallera del "folle week end" dell'8 e 9 marzo.