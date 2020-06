Coronavirus, a Vo' nuovo caso positivo

(Afp)

Torna l'incoubo a Vo'. Un nuovo caso positivo di coronavirus è stato registrato nel paese - primo focolaio di coronavirus in Veneto, scoperto lo scorso 21 febbraio - dopo quasi una settimana in cui non si registravano nuovi casi.

I casi positivi nel paese ai piedi dei Colli Euganei, sono così 83 dall'inizio dell'epidemia. E Padova, escluso Vo', è la provincia con più casi positivi (943, +42 rispetto a ieri), seguita da Verona (784, +66) e Treviso (719, +49).