Coronavirus, Rocca (Cri): "Battaglia dura, triplicati servizi ambulanza"

(Fotogramma)

"La battaglia è dura, è difficile. Dal primo giorno è stato un crescendo. Abbiamo raddoppiato, anche triplicato, i servizi di ambulanza e quelli per gli anziani. E diversi volontari sono ospedalizzati". Così il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca, alla trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital, parlando dell'emergenza coronavirus.

"Il problema è trovare le mascherine. Ho parlato poco fa con la Cina e le prime consegne sono per il 30 marzo" dice Rocca, che aggiunge: "Il sistema di approvvigionamento a livello globale è saltato, non è solo un fatto italiano. Le mascherine non si trovano. Gli ordini a volte vengono annullati ogni 2-3 giorni" e bisogna fermare "lo sciacallaggio sui prezzi".

Poi il j'accuse: "Sono a Roma, a Tor di Quinto, nell'ultima mezz'ora mi sono passate avanti sessanta persone correndo. È vergognoso. Lo trovo criminale". E aggiunge: "I comportamenti irresponsabili costringono a misure più severe".