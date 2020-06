Coronavirus, Silk Road Fund dona all’Italia mascherine e tamponi per rilevare il Covid-19

La Cina è vicina all’Italia nella lotta al coronavirus: è arrivato ieri a Milano un carico di 20.000 mascherine e 400 kit con 20.000 tamponi per la rilevazione del Covid-19: la spedizione è il frutto di una donazione del Silk Road Fund, fondo governativo cinese specializzato nello sviluppo di infrastrutture a livello globale, con il supporto operativo di Autostrade per l’Italia e Pirelli. Il materiale sanitario sarà consegnato al Dipartimento della Protezione Civile e all’Assessorato al Welfare della Regione Lombardia ed è destinato agli ospedali in prima linea nella gestione dell’emergenza.