Scoperti in centro benessere a pregare e cantare in barba ai divieti

(Fotogramma)

Nel quartiere Libertà di Bari, i poliziotti della Questura del capoluogo pugliese sono intervenuti in un centro benessere, regolarmente chiuso al pubblico e con serranda abbassata, all'interno del quale però hanno sorpreso 4 persone intente a pregare e cantare. Avevano tra i 54 e i 33 anni, tra cui il titolare dell’attività, e sono stati tutti deferiti in stato di libertà per inottemperanza al Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 marzo emanato per arginare la diffusione del coronavirus.

Già in precedenza, il 15 marzo scorso, gli agenti avevano denunciato persone che in barba alle prescrizioni si riuniscono in luoghi chiusi per passare la giornata tra canti e preghiere. Anche nella giornata di ieri la polizia di Stato ha passato al setaccio la città. I poliziotti della squadra Volante e del Reparto prevenzione Crimine hanno denunciato numerose persone responsabili tra l’altro anche della violazione delle misure inerenti la situazione epidemiologica.