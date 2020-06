Scuola Fglaw, lezioni in diretta Facebook per concorso in magistratura

Lezioni virtuali in diretta Facebook per il concorso in magistratura. A proporle, in tempi di emergenza coronavirus, e per rispettare le disposizioni di "Iorestoacasa", è la scuola nazionale Fglaw di preparazione al concorso in magistratura ordinaria, diretta dall'avvocato Mariacarla Galli, che ha lanciato un'iniziativa finalizzata a contenere gli spostamenti ed invogliare i concorsisti a continuare a studiare, da casa, con concentrazione ed assiduità, senza, peraltro, doversi accollare alcun onere economico.

Sono previsti una serie di incontri serali gratuiti ed aperti a tutti su tematiche calde e importanti. Il primo incontro si svolgerà il 23 marzo alle 19, quando il consigliere Pasquale Fava terrà un intervento su un argomento molto probabile per il concorso, recentemente toccato da una pronuncia giurisprudenziale storica.