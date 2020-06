Coronavirus, Burioni: "Tutti dovrebbero portare la mascherina"

Fotogramma

"Purtroppo a questo punto ognuno di noi potrebbe essere infettivo pur senza sintomi. Per questo sarebbe opportuno che tutti portassero una mascherina". Parola di Roberto Burioni che su Twitter risponde ai dubbi di Frankie Hi-Nrg.

"Una curiosità, per fugare inutili dubbi. Le mascherine di questo tipo, hanno una qualche utilità sanitaria? Ha senso indossarne una per uscire a fare la spesa o è meglio aspettare di averne una di altro tipo? Appena ha tempo, per favore, Roberto Burioni ci può dare un parere?", la domanda dell'artista, che nel tweet ha pubblicato l'immagine di una mascherina in tessuto. "Temo che sia consigliabile una di quelle chirurgiche", la replica del virologo. "Grazie. Qui a Cremona le vendono a € 0.80 cadauna. Materiale tipografico venduto come se fosse carta moneta", il commento di Frankie Hi-Nrg.